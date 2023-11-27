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10:49, 27 ноября 2023Россия

В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

В Адлере удар морской волны по береговой линии сняли на видео

В Адлере обрушившуюся на берег гигантскую волну сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как волна преодолевает береговую линию и устремляется к домам местных жителей, сметая на своем пути не закрепленные в земле легкие предметы и затапливая дворовую территорию. В это время на заднем плане видны новые крупные волны.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган. В результате разгула стихии почти полмиллиона жителей Крыма остались без света. Помимо этого, возле Анапы сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель.

В результате шторма пострадали несколько человек, один из них числился пропавшим без вести. Позднее власти Крыма сообщили, что мужчину, вышедшего посмотреть на волны, спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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