Сухогруз выбросило на мель возле Анапы из-за шторма, на его борту 21 человек

Возле Анапы на мель выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

«Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — сообщил Росморречфлот.

По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно после получения данных о штормовом предупреждении перешло на якорную стоянку. В ночь на понедельник, 27 ноября, его сорвали с якоря сильнейший ветер и волны. Сухогруз дрейфовал в сторону берега, пока не оказался на мели.

Крым, Сочи и другие города на Черноморском побережье накрыл сильнейший шторм. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, в Крыму объявлен выходным днем. Аналогичные меры из-за урагана приняли и в Севастополе. Почти полмиллиона жителей в Крыму остались без света, порывы ветра там местами достигали до 40 метров в секунду, высота волн — восьми метров.