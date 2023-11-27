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07:12, 27 ноября 2023Россия

Сухогруз выбросило на мель возле Анапы из-за шторма

Сухогруз выбросило на мель возле Анапы из-за шторма, на его борту 21 человек
СюжетУраган в Крыму

Фото: Unsplash.com

Возле Анапы на мель выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

«Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — сообщил Росморречфлот.

По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно после получения данных о штормовом предупреждении перешло на якорную стоянку. В ночь на понедельник, 27 ноября, его сорвали с якоря сильнейший ветер и волны. Сухогруз дрейфовал в сторону берега, пока не оказался на мели.

Крым, Сочи и другие города на Черноморском побережье накрыл сильнейший шторм. Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, в Крыму объявлен выходным днем. Аналогичные меры из-за урагана приняли и в Севастополе. Почти полмиллиона жителей в Крыму остались без света, порывы ветра там местами достигали до 40 метров в секунду, высота волн — восьми метров.

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      Анастасия Шейкина
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