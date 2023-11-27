Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:03, 27 ноября 2023Среда обитания

Смытый в море у Сочи рыбацкий дом попал на видео

Рыбацкий дом, смытый в Черное море под Дагомысом, попал на видео
СюжетУраган в Сочи

Рыбацкий дом, который находился под поселком Дагомыс в Сочи, разбило сильным штормом, а затем смыло в Черное море. Внимание на инцидент, попавший на видео, обратил Telegram-канал Shot.

На первых секундах записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно наблюдать, как волны накрывают и разрушают деревянную постройку зеленого цвета с темно-красной крышей, стоящую на берегу — она лишается нескольких досок и части кровли. Практически сразу после этого дом смывает в море, и вскоре над водой видны лишь некоторые его обломки. В момент инцидента людей в домике не было, так что никто не пострадал.

Российские города на черноморском побережье накрыл мощный ураган. Со стихией столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. В Сочи из-за шторма для посетителей закрыли пляжи. Как сообщили в оперштабе Кубани, волнение на море, по последним данным, достигает шести баллов, а высота волн — четырех метров.

Ранее в этот же день стало известно, что в микрорайоне Лоо в Сочи шторм обрушил трехэтажное здание. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе. Погибли сотни животных

      На Украине пообещали бороться с пацифистами

      Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

      Назван срок восстановления электричества в Крыму

      Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

      У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

      Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

      В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

      В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

      Выросло число пострадавших из-за урагана в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости