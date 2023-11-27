Смытый в море у Сочи рыбацкий дом попал на видео

Рыбацкий дом, смытый в Черное море под Дагомысом, попал на видео

Рыбацкий дом, который находился под поселком Дагомыс в Сочи, разбило сильным штормом, а затем смыло в Черное море. Внимание на инцидент, попавший на видео, обратил Telegram-канал Shot.

На первых секундах записи, сделанной очевидцами произошедшего, можно наблюдать, как волны накрывают и разрушают деревянную постройку зеленого цвета с темно-красной крышей, стоящую на берегу — она лишается нескольких досок и части кровли. Практически сразу после этого дом смывает в море, и вскоре над водой видны лишь некоторые его обломки. В момент инцидента людей в домике не было, так что никто не пострадал.

Российские города на черноморском побережье накрыл мощный ураган. Со стихией столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. В Сочи из-за шторма для посетителей закрыли пляжи. Как сообщили в оперштабе Кубани, волнение на море, по последним данным, достигает шести баллов, а высота волн — четырех метров.

Ранее в этот же день стало известно, что в микрорайоне Лоо в Сочи шторм обрушил трехэтажное здание. В результате инцидента обошлось без пострадавших.