Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 27 ноября 2023Россия

Трехэтажный дом обрушился в Сочи из-за шторма и попал на видео

В микрорайоне Лоо в Сочи шторм обрушил трехэтажное здание, это сняли на видео
СюжетУраган в Сочи

В микрорайоне Лоо Лазаревского района Сочи трехэтажный дом обрушился в результате шторма. Момент обрушения здания сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как трехэтажное здание, которое подмыло волнами, рушится. Его стены ломаются, а стекла в окнах лопаются.

По информации авторов канала, люди, которые ранее жили в обрушившемся доме, заранее покинули здание. Никто не пострадал.

Российские города на побережье Черного моря накрыл мощный ураган. Со стихией, в частности, столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. В Сочи из-за шторма для посетителей закрыли пляжи. Как сообщили в оперштабе Кубани, волнение на море, по последним данным, достигает шести баллов, а высота волн — четырех метров.

В сети появились кадры гигантской волны, которая обрушилась на берег Адлера. На видеозаписи показано, как волна преодолевает береговую линию и устремляется к домам местных жителей, сметая на своем пути не закрепленные в земле легкие предметы и затапливая дворовую территорию. В это время на заднем плане видны новые крупные волны.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе. Погибли сотни животных

      На Украине пообещали бороться с пацифистами

      Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

      Назван срок восстановления электричества в Крыму

      Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

      У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

      Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

      В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

      В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

      Выросло число пострадавших из-за урагана в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости