Трехэтажный дом обрушился в Сочи из-за шторма и попал на видео

В микрорайоне Лоо в Сочи шторм обрушил трехэтажное здание, это сняли на видео

В микрорайоне Лоо Лазаревского района Сочи трехэтажный дом обрушился в результате шторма. Момент обрушения здания сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как трехэтажное здание, которое подмыло волнами, рушится. Его стены ломаются, а стекла в окнах лопаются.

По информации авторов канала, люди, которые ранее жили в обрушившемся доме, заранее покинули здание. Никто не пострадал.

Российские города на побережье Черного моря накрыл мощный ураган. Со стихией, в частности, столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. В Сочи из-за шторма для посетителей закрыли пляжи. Как сообщили в оперштабе Кубани, волнение на море, по последним данным, достигает шести баллов, а высота волн — четырех метров.

В сети появились кадры гигантской волны, которая обрушилась на берег Адлера. На видеозаписи показано, как волна преодолевает береговую линию и устремляется к домам местных жителей, сметая на своем пути не закрепленные в земле легкие предметы и затапливая дворовую территорию. В это время на заднем плане видны новые крупные волны.