Бывшего руководителя аппарата российского министра посадили на семь лет

Суд дал 7 лет экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов следует, что он в 2020 году убедил министра в необходимости капитального ремонта ведомственного спорткомплекса, расположенного на улице Ватутина в Москве, хотя зданию требовался лишь текущий ремонт, уточняет ТАСС.

Затем Сойников привлек к работам подрядчика, который не стал делать ремонт. Ущерб следствие оценило в 17 миллионов рублей. Вину он отказался признавать.