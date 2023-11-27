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13:47, 27 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего руководителя аппарата российского министра посадили на семь лет

Суд дал 7 лет экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову
Вадим Сойников

Вадим Сойников. Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов следует, что он в 2020 году убедил министра в необходимости капитального ремонта ведомственного спорткомплекса, расположенного на улице Ватутина в Москве, хотя зданию требовался лишь текущий ремонт, уточняет ТАСС.

Затем Сойников привлек к работам подрядчика, который не стал делать ремонт. Ущерб следствие оценило в 17 миллионов рублей. Вину он отказался признавать.

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      Любовь Ширижик
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