Приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову вступил в законную силу

В Москве суд оставил без изменений вынесенный ранее приговор Сойникову

Бывшего руководителя аппарата российского министра посадили на семь лет

Начало событий в новости Бывшего руководителя аппарата российского министра посадили на семь лет

В Москве судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменений вынесенный ранее приговор в отношении экс-руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Вынесенный ранее Сойникову приговор Дорогомиловского районного суда вступил в законную силу.

В суде коллегия рассмотрела апелляционные жалобы, поданные Сойниковым, но оставила их без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова за злоупотребление должностными полномочиями.

