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14:46, 30 мая 2024Силовые структуры

Приговор экс-руководителю аппарата главы МЧС Сойникову вступил в законную силу

В Москве суд оставил без изменений вынесенный ранее приговор Сойникову
Начало событий в новости Бывшего руководителя аппарата российского министра посадили на семь лет

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Москве судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила без изменений вынесенный ранее приговор в отношении экс-руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Вынесенный ранее Сойникову приговор Дорогомиловского районного суда вступил в законную силу.

В суде коллегия рассмотрела апелляционные жалобы, поданные Сойниковым, но оставила их без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова за злоупотребление должностными полномочиями.

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      Анна Габай
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