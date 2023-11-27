США сообщили о ракетной атаке по их эсминцу

США сообщили о запуске двух ракет в направлении их эсминца с территории Йемена

Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason с территории Йемена после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Об этом сообщается на странице Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

«27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Это произошло во время завершения ответа авианосца на сигнал бедствия танкера. Также известно, что ни одно из судов не получило повреждений.

Ранее сообщалось, что израильское судно Galaxy Leader было захвачено хуситами в Красном море. На борту корабля находились 22 человека, среди них и не было граждан Израиля.