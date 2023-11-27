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17:39, 27 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о грядущем визите Пашиняна в Россию

Ушаков: Пашинян приедет в декабре на саммиты СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербург

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ и формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает портал Alphanews.

По его словам, в Москве «получили сигнал из Еревана», что Пашинян собирается приехать в Петербург в конце декабря.

В октябре армянский премьер вместо участия в совете глав правительств стран СНГ и Евразийском межправительственном совете поехал в Грузию. До этого Пашинян также отказался от посещения саммита лидеров стран СНГ, отправившись вместо этого на инаугурацию нового мэра Еревана Тиграна Авиняна.

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      Алевтина Запольская
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