Стало известно о грядущем визите Пашиняна в Россию

Ушаков: Пашинян приедет в декабре на саммиты СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ и формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает портал Alphanews.

По его словам, в Москве «получили сигнал из Еревана», что Пашинян собирается приехать в Петербург в конце декабря.

В октябре армянский премьер вместо участия в совете глав правительств стран СНГ и Евразийском межправительственном совете поехал в Грузию. До этого Пашинян также отказался от посещения саммита лидеров стран СНГ, отправившись вместо этого на инаугурацию нового мэра Еревана Тиграна Авиняна.