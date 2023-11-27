Стало известно об экономии ВСУ бронетехники на артемовском направлении

Российский боец сообщил об экономии ВСУ бронетехники на артемовском направлении

Вооруженные силы не используют бронетехнику в боях на артемовском участке фронта, поскольку опасаются российских FPV-дронов. Об экономии вооружения противником рассказал российский боец с позывным Хан, передает РИА Новости.

«Чаще поражаем живую силу противника, места ротации, места хранения БК (боекомплекта — прим. «Ленты.ру») выявляем и уничтожаем. Но в основном это живая сила. Техники на нашем направлении очень мало», — сказал Хан.

По его словам, украинская бронетехника перестала приближаться к российским позициям, опасаясь войти в зону поражения дронов-камикадзе. Отряды БПЛА работают в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и сам Артемовск.

Ранее стало известно, что Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. Эксперты подчеркнули, что эта техника не приспособлена для ведения боев в условиях украинской зимы.