У берегов Йемена задержали напавших на танкер пиратов

Fox News: военные США задержали напавших на танкер у берегов Йемена пиратов

Американские военные задержали и допросили предполагаемых пиратов, напавших на танкер компании Zodiac Maritime под названием Central Park у побережья Йемена. Экипаж и груз на судне не пострадали, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По данным информаторов, предположительно пятеро вооруженных пиратов захватили танкер. Они не смогли добраться до членов экипажа, которые закрылись в безопасном помещении. После безуспешной попытки выломать дверь боевики на своей лодке пытались вернуться к берегам Йемена.

«Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили связанный с Израилем танкер у берегов Йемена. В Zodiac Maritime подчеркнули, что для них приоритетом является безопасность 22 членов экипажа на борту.

