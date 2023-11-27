На Камчатке пройдет фестиваль сказок коренных народов

В Петропавловске-Камчатском пройдет фестиваль сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на Камчатке. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Мероприятие состоится 10 декабря в концертном зале филармонии «Октябрьский», в этот день также пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса «Мургин лымӈыль». Посетители смогут принять участие в мастер-классах, фотосессии в национальной одежде и интерактивной программе, которая начнется в 15:00.

«У гостей фестиваля будет возможность ознакомиться с книгами со сказками коренных народов, которую готовит Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», – рассказала сотрудница Камчатского центра народного творчества Галина Кравченко.

В 16:00 начнется концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы Камчатского края и гости из Магадана. Завершится мероприятие торжественным награждением участников фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 26 ноября прошел фестиваль кузнечного мастерства. Свои работы на фестивале представили участники из Иркутска, Улан-Удэ и Ангарска. На мероприятии прошли мастер-классы по чеканке монет, ковке и фехтованию.