Турист в Таиланде оказался обворован девушкой и едва не спрыгнул с балкона

The Thaiger: обманутый девушкой турист едва не спрыгнул с балкона в Паттайе

Турист из Южной Кореи на тайском курорте Паттайя оказался обманут и обворован девушкой, после чего едва не спрыгнул с балкона. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

По данным источника, жители кондоминиума в районе Сой Буакао сообщили в полицию, что разъяренный мужчина сбросил с балкона 100 тысяч батов (около 250 тысяч рублей) и угрожал, что причинит себе вред. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили южнокорейца, которого позже опознали как 41-летнего Сынвона Чона (Seungwon Jeong), стоящего на балконе своей комнаты на восьмом этаже с ножом в руке.

Уточняется, что полицейским пришлось нанять переводчика, чтобы побеседовать с иностранцем. Турист рассказал стражам правопорядка, что он находился в Паттайе около месяца, а несколько дней назад его тайская девушка внезапно исчезла. По словам Чона, ранее она уговорила его инвестировать в продуктовый магазин от ее имени, после чего бросила.

The Thaiger сообщает, что полицейские решили не выдвигать обвинений против южнокорейца и сопроводили его в больницу для медицинского обследования. Кроме того, они решили связаться с его семьей, чтобы впредь он не устраивал беспорядков и не пытался причинить себе вред.

Ранее в Паттайе турист из Китая расстроился из-за ссоры с подругой, уплыл в море и пропал. Семья, испугавшись его опасных намерений, обратились в местную полицию, которая вызвала на помощь морскую спасательную команду. Китайца обнаружили примерно в 500 метрах от берега.