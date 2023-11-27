Туристы пошутили о бомбе в багаже, вызвали хаос в аэропорту и были депортированы

Двое туристов пошутили о бомбе в аэропорту Колумбии и были депортированы

Двое британских туристов пошутили о бомбе в багаже во время регистрации на рейс и вызвали хаос в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Мубин Адбул и Патель Равин Джагдиш собирались вылететь из Боготы, Колумбия, на рейсе Wings. При регистрации сотрудник авиакомпании уточнил, не везут ли они ничего запрещенного в багаже. В ответ на это один из мужчин пошутил, что в чемодане находится бомба, и посмеялся, взглянув на друга.

Инцидент вынудил авиакомпанию обратиться к правоохранителям, путешественников задержали для допроса. Работу аэропорта полностью приостановили, пока полиция с собаками обыскивала самолет, в котором должны были лететь Абдул и Джагдиш. Никаких взрывных устройств обнаружено не было. Несмотря на это британцев депортировали из страны с запретом на въезд в течение десяти лет.

Ранее пассажир американской авиакомпании Frontier Airlines во время полета получил по AirDrop анонимное сообщение о бомбе на борту. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Балтимора в Атланту, США.