Мужчина за час съел полтора килограмма острых утиных шей по совету мошенника

Мужчина из Китая захотел привлечь удачу и отдал 25 миллионов другу-мошеннику

Мужчина из Китая захотел привлечь удачу и отдал все деньги мошеннику. Об этом пишет South China Morning Post.

В 2021 году житель Шанхая по фамилии Ван был благополучным семьянином и владельцем двух магазинов. А затем друг по фамилии Чжу рассказал ему о том, как особые амулеты помогли ему выжить после автокатастрофы, и познакомил с неким «мастером». По словам друга, «мастер» мог помочь Вану поправить пошатнувшееся здоровье.

Ван начал общаться с гуру в мессенджере WeChat и оказался поражен его способностями: «мастер» рассказал Вану множество личных подробностей о его жизни, о которых узнал лишь из даты рождения и гороскопа. После этого мужчина по совету гуру приобрел у него амулеты, заплатив за них 400 тысяч юаней (около пяти миллионов рублей), и совершил серию ритуалов. Один из таких ритуалов заключался в том, чтобы за час съесть полтора килограмма острых утиных шей, пять упаковок подсолнечных семечек и пять порций острой лапши. Причем, по словам «мастера», неспособность завершить ритуал грозила потерей удачи в делах.

Ван не смог съесть все, что должен был, и пришел в отчаяние. Тогда наставник отправил его в Таиланд. Там мужчине нужно было жечь лампады и молиться, причем каждая молитва включала плату. «Мастер» также посоветовал Вану проводить больше времени с Чжу, чтобы его «магнитное поле» вернуло ему удачу. В итоге мужчины начали жить вместе, и Ван платил гуру за энергетическую подпитку от Чжу.

К концу 2022 года Ван продал свой дом и магазины и влез в большие долги. Его здоровье не улучшилось, и он потерял семью. В этот период он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Расследование показало, что «мастером» был Чжу. Он продавал амулеты онлайн и продавал их Вану по заоблачным ценам. За все время он получил от друга больше двух миллионов юаней (примерно 25 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда, работающая на государственной службе, попалась на удочку мошенников и перечислила им крупную сумму. Аферисты заявили, что женщина причастна к серьезному преступлению, и потребовали проверить банковский счет.