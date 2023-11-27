Сварщик вступил в подпольный бойцовский клуб, лишился уха и заспиртовал его

Участник британского подпольного бойцовского клуба выиграл в драке, но лишился части уха. О своем необычном увлечении он рассказал в документальном фильме «То, о чем не говорят: тайный мир бойцовских клубов», о котором пишет издание The Sun.

В фильме рассказывается история 32-летнего сварщика Алекса Этерингтона. В 2022 году он вступил в клуб King Of The Streets («Король улиц»), где нет правил и раундов, главная цель — нокаутировать противника или заставить его сдаться. Организация не имеет лицензии и не несет ответственности за происходящее на ринге.

Мне повезло попасть в King Of The Streets. Туда многие хотят. Я попал туда только потому, что за меня поручился мой друг. Он набрал полмиллиона просмотров на YouTube, а у меня за ночь появилось около семи тысяч подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, — прим. «Ленты.ру»). Для меня это было ого как много Алекс Этерингтон член подпольного бойцовского клуба

Сварщик признался, что не знал, чего ожидать от первого боя, который прошел на заброшенном складе в городе Стоктон-он-Тис, графство Дарем. Когда в процессе его опытный противник, Башир Фахури, откусил ему часть уха, он этого даже не понял. Все его лицо залила кровь, но он продолжал биться, а Фахури в это время не отпускал его волосы. Тогда Этерингтон решил пойти на отчаянную меру и попытался выдавить ему глаза. Его оппонент начал вопить, и судья прекратил поединок, присудив победу Алексу.

Сразу после этого Этерингтон отправился в больницу. Там ему сказали, что ухо восстановить не получится, так как оно оторвано. Край был неровным, существовал риск инфицирования, так что Алекс остался изуродованным.

Боец решил оставить кусок уха на память и отнес домой, чтобы показать своей девушке. После этого он собирался его выбросить, но девушка настояла, чтобы он этого не делал. В итоге они поместили кусочек уха в спиртовой раствор в банке и хранят на кухонной полке.

Фото: из личного архива Alex Welder

Этерингтон не рассказал, сколько ему заплатили за победу, но авторы фильма предполагают, что он получил две тысячи фунтов стерлингов (22,3 тысячи рублей). Сам он не считает свое увлечение способом заработка, но называет его важной частью своей жизни. Он добавил, что несколько недель после схватки чувствовал себя на седьмом небе от счастья.

Это была просто одна из странных вещей, которые хочешь успеть попробовать до смерти. Мне нужно было что-то еще, что-то помимо ежедневной монотонной работы. Бокс мне этого не давал. ММА мне этого не давали. А это было интересно. Отличалось от всего, да и мне было просто по кайфу. Я до сих пор не чувствовал себя более свободным, чем тогда, когда сражался там, где нет правил и ограничений. Это был маленький кусочек свободы, настоящей свободы Алекс Этерингтон член подпольного бойцовского клуба

Бывший боксер Рамдизз, работающий в бойцовском клубе рефери, считает, что деятельность организации очень важна для общества. По его мнению, она помогает молодым людям выплеснуть агрессию и не становиться на преступный путь. В итоге, как он считает, они дерутся между собой, а невинные не страдают.

По данным авторов фильма, в Великобритании проводится около 300 таких боев за год. Их записи собирают миллионы просмотров на YouTube и в TikTok. Согласно статистике, в 2023 году такие видео смотрели на 162 процента чаще, чем в 2022-м.

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