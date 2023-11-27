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13:41, 27 ноября 2023Культура

Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли во второй части «Битлджуса»

Актер Уиллем Дефо раскрыл детали биографии своего персонажа из «Битлджуса 2»

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Актер Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в фильме «Битлджус 2» режиссера Тима Бертона. Его цитирует Variety.

Он рассказал о биографии своего персонажа. «Я еще не видел ни одного кадра, но это было весело. Я играю офицера полиции в загробной жизни, так что я мертвец. А в жизни [персонаж] я был звездой второсортных боевиков, но попал в аварию, и именно это отправило меня на ту сторону. Но благодаря своим навыкам я стал детективом в загробной жизни. Так что это моя работа», — сказал Дефо.

Ранее Тим Бертон рассказал о работе над сиквелом своего фильма «Битлжус». По словам кинематографиста, картина должна выйти в сентябре следующего года.

Режиссер хотел снять продолжение ленты еще в начале 1990-х — тогда предполагалось, что во второй части «Битлджус» отправится на Гавайи. Однако эта картина так и не была запущена в производство.

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      Варвара Кошечкина
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