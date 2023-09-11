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14:16, 11 сентября 2023Культура

Тим Бертон рассказал о завершении съемок второй части «Битлджуса»

Тим Бертон рассказал, что завершил съемку «Битлджуса 2» почти на 100 процентов

Кадр: Фильм «Битлджус 2»

Американский режиссер Тим Бертон рассказал о работе над сиквелом своего фильма «Битлжус». Его цитирует The Independent.

По словам Бертона, фильм должен выйти в сентябре следующего года. Режиссер выразил надежду, что закончит работу над картиной, как только забастовка актеров будет завершена. «Я благодарен за то, что у нас есть. [Осталось] буквально полтора дня [съемок]. Мы знаем, что нам необходимо сделать. Фильм готов на 99 процентов», — сказал он.

В 2016 году Тим Бертон подтвердил съемки «Битлджуса 2». В картине сыграют Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Бертон хотел снять продолжение ленты еще в начале 1990-х — тогда предполагалось, что во второй части Битлджус отправится на Гавайи. Однако эта картина так и не была запущена в производство.

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    Варвара Кошечкина
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