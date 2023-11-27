Bild: украинские солдаты жалуются на военное руководство и президента Зеленского

Украинские солдаты продолжают жаловаться на военное руководство страны, президента Владимира Зеленского и нехватку обеспечения. Об этом заявили анонимные военные в интервью немецкой газете Bild

Собеседники издания утверждают, что иногда солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится оплачивать ремонт техники и топливо из собственного жалованья. Кроме того, военные отмечают отсутствие взаимодействия между бригадами и устаревшие методы ведения боя, используемые старшим офицерским составом.

Также у солдат появляются вопросы, куда идут деньги, которые получает Киев, и почему они вынуждены самостоятельно покупать себе снаряжение. Авторы материала утверждают, что «ряд военнослужащих все больше злится на президента Владимира Зеленского и его правительство».

Ранее отставной полковник Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ВСУ на фронте является нехватка оружия. По его словам, в настоящий момент украинская армия терпит крах.