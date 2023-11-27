Полковник указал на предпосылки к военному перевороту на Украине

Полковник Матвийчук: недовольство солдат может перерасти в военный переворот

Недовольство украинских солдат из-за дефицита финансирования, чувства брошенности со временем может перерасти в военный переворот, который потенциально мог бы возглавить руководитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«С середины лета финансирование Украины резко сократилось. Логистические центры, которые в НАТО планировали развернуть на территории Польши, так и не развернули. В итоге, средств для восполнения потерь, восстановления техники просто нет, а задачи выполнять надо», — объяснил Матвийчук.

Сегодня, по словам военного эксперта, наблюдается постепенное зарождение «окопного недовольства», которые постепенно может перерасти во всеармейское. Оно, в свою очередь, чревато военным переворотом.

«Я думаю, возглавить такой переворот теоретически мог бы Залужный. Мы знаем, что он уже закусился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Армия Залужному пока что верит, так что он вполне мог бы стать во главе», — допустил полковник.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ пожаловались на плохое обеспечение армии и заявили, что все больше чувствуют себя брошенными Владимиром Зеленским, правительством страны и генералитетом. Один из бойцов рассказал, что они вынуждены самостоятельно оплачивать снаряжение, аренду, питание и ремонт транспортных средств.