Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 27 ноября 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ раскритиковали Зеленского, правительство и генералитет

Bild: бойцы ВСУ критикуют Зеленского и правительство из-за плохого обеспечения

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на плохое обеспечение армии и заявили, что все больше чувствуют себя брошенными Владимиром Зеленским, правительством страны и генералитетом. Украинские военные раскритиковали власти в интервью изданию Bild.

Один из бойцов рассказал, что они вынуждены самостоятельно оплачивать снаряжение, аренду, питание и ремонт транспортных средств. «Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством», — сказал он.

Другой военный раскритиковал генералитет за непредусмотрительность и плохую коммуникацию между соседними отрядами. «Каждый отряд воюет сам за себя. Иногда в полном неведении относительно отряда справа и слева от себя, иногда даже в конкуренции с ним», — пожаловался боец.

Ранее пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что армии не хватает подготовленных людей для штурмовых групп на запорожском направлении. Кроме того, многие солдаты самовольно покидают свои подразделения.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

      «Красивая бабушка» отсмотрела 200 женихов и выбрала 74-летнего мотоциклиста

      Скифское золото Крыма доставили на Украину

      Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

      В МИД рассказали об антироссийских санкциях

      В России рассказали об интересе иностранцев к Играм дружбы

      Орбан обсудил с главой Евросовета начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Раскрыты популярные уловки мошенников в «Черную пятницу»

      Жена футболиста Смолова похвасталась подарком от мужа за 14 миллионов рублей

      Бывшего руководителя аппарата российского министра посадили на семь лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости