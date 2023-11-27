Bild: бойцы ВСУ критикуют Зеленского и правительство из-за плохого обеспечения

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на плохое обеспечение армии и заявили, что все больше чувствуют себя брошенными Владимиром Зеленским, правительством страны и генералитетом. Украинские военные раскритиковали власти в интервью изданию Bild.

Один из бойцов рассказал, что они вынуждены самостоятельно оплачивать снаряжение, аренду, питание и ремонт транспортных средств. «Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством», — сказал он.

Другой военный раскритиковал генералитет за непредусмотрительность и плохую коммуникацию между соседними отрядами. «Каждый отряд воюет сам за себя. Иногда в полном неведении относительно отряда справа и слева от себя, иногда даже в конкуренции с ним», — пожаловался боец.

Ранее пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что армии не хватает подготовленных людей для штурмовых групп на запорожском направлении. Кроме того, многие солдаты самовольно покидают свои подразделения.