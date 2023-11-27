Директор университета оказался заглядывающим под юбки студенток извращенцем

Мужчина, который занимал руководящие должности в двух престижных высших учебных заведениях Сингапура, оказался извращенцем, который заглядывал под юбки студенток. Об этом сообщает издание The Straits Times.

53-летнего Фо О Сы Ан Чи уличили в том, что он снимал фото и видео под юбками студенток по меньшей мере 31 раз в период с апреля 2018 года по март 2020 года.

При этом с мая 2013 года по август 2018 года он был заместителем директора в Национальном университете Сингапура, а с февраля 2019 года по январь 2022 года — директором Управления инфраструктуры и объектов кампуса Сингапурского университета технологий и дизайна.

23 ноября ему были предъявлены обвинения в вуайеризме и хранении непристойных фильмов. Помимо этого, его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, Фу обманом заставил руководителя одолжить ему 205,5 тысячи сингапурских долларов и спустил эти деньги на игры.

Обвиняемый освобожден под залог и вновь предстанет перед судом 4 января 2024 года. За обман руководителя Фу могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет и оштрафовать. За оскорбление достоинства женщин ему грозит тюремный срок до года и штраф, а если его признают виновным в вуайеризме, — срок до двух лет и штраф. За хранение порнороликов, помимо штрафа, также предусмотрено заключение на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании фотографировал женщин под юбками в общественных местах и дважды за год попался полиции. Его приговорили к полутора годам тюремного заключения.