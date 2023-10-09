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07:02, 9 октября 2023Из жизни

Тайно фотографировавший женщин под юбками извращенец попался дважды за год

Фото: Derbyshire Police

Житель Великобритании фотографировал женщин под юбками в общественных местах и дважды за год попался полиции. Об этом сообщает Derby Telegraph.

28-летний Асир Шамба из пригорода Дерби, графство Дербишир, впервые был замечен за тайной съемкой интимных мест пострадавших в феврале. В одном из случаев извращенец сделал непристойные фотографии сотрудницы «Макдоналдса», когда та находилась в туалете. Мужчину арестовали. Ему запретили посещать туалеты этой сети ресторанов быстрого питания.

Несмотря на это, в сентябре преступник снова взялся за старое. Он преследовал посетительниц одного из магазинов торгового центра в Дерби и делал фотографии, направляя камеру под их юбки. Во время совершения преступлений Шамба пытался замаскироваться и надевал медицинскую маску.

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Вскоре о действиях мужчины стало известно охраннику магазина. Он просмотрел записи с камер видеонаблюдения и обнаружил, что преступник тайно сфотографировал по меньшей мере семь человек. Шамба снова попал за решетку.

Преступник признал себя виновным в съемке людей с целью получения сексуального удовлетворения и нарушении запретительного приказа. Его приговорили к полутора годам тюремного заключения. «Я абсолютно уверен, что, выйдя из тюрьмы, я больше не буду так себя вести. Я не представляю опасности. Я не причиню никому физического вреда. Я могу быть нормальным членом общества», — заявил Шамба в суде.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Таиланда, снявший сотни видео под юбками женщин и подростков, попал за решетку. Мужчина по имени Титисан более семи лет тайком снимал видео под юбками посетительниц торговых центров и магазинов и хранил ролики на своем компьютере.

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    Алиса Удовик
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