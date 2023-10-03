Полиция арестовала снявшего видео под юбками 430 женщин мужчину

The Thaiger: в Таиланде мужчина снял видео под юбками 430 женщин и был арестован

29-летний житель Таиланда, снявший сотни видео под юбками женщин и подростков, попал за решетку. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина по имени Титисан более семи лет тайком снимал видео под юбками посетительниц торговых центров и магазинов и хранил ролики на своем компьютере. Многочисленные пострадавшие, уличившие Титисана в незаконной съемке, неоднократно обращались в полицию, в результате чего он был арестован в Бангкоке. На изъятом компьютере мужчины полиция нашла более 873 видеороликов, снятых под юбками более 430 пострадавших, включая 160 школьниц.

Титисан признал свою вину и назвал причинами своих действий интерес к порнографии категории «вуайеризм» и желание найти занятие на время безработицы. Отмечается, что несмотря на наличие камер видеонаблюдения в общественных местах, он был уверен, что совершал преступления незаметно.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что пострадавших от действий Титисана может быть больше. Они ведут дальнейшее расследование и призывают всех потерпевших обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Японии полиция арестовала мужчину по подозрению в вуайеризме после того, как он попытался вести съемку под юбкой посетительницы магазина. Мужчина совершил преступление в торговом центре.