Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:08, 3 октября 2023Из жизни

Полиция арестовала снявшего видео под юбками 430 женщин мужчину

The Thaiger: в Таиланде мужчина снял видео под юбками 430 женщин и был арестован

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

29-летний житель Таиланда, снявший сотни видео под юбками женщин и подростков, попал за решетку. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина по имени Титисан более семи лет тайком снимал видео под юбками посетительниц торговых центров и магазинов и хранил ролики на своем компьютере. Многочисленные пострадавшие, уличившие Титисана в незаконной съемке, неоднократно обращались в полицию, в результате чего он был арестован в Бангкоке. На изъятом компьютере мужчины полиция нашла более 873 видеороликов, снятых под юбками более 430 пострадавших, включая 160 школьниц.

Титисан признал свою вину и назвал причинами своих действий интерес к порнографии категории «вуайеризм» и желание найти занятие на время безработицы. Отмечается, что несмотря на наличие камер видеонаблюдения в общественных местах, он был уверен, что совершал преступления незаметно.

Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021

Сотрудники правоохранительных органов считают, что пострадавших от действий Титисана может быть больше. Они ведут дальнейшее расследование и призывают всех потерпевших обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Японии полиция арестовала мужчину по подозрению в вуайеризме после того, как он попытался вести съемку под юбкой посетительницы магазина. Мужчина совершил преступление в торговом центре.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион обстреляли кассетными боеприпасами

    В Германии сообщили печальные для Украины новости

    Легионер клуба КХЛ рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

    Россиянка побывала в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов

    Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

    По всей России проверят систему оповещения населения

    Российские войска сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

    Украине предрекли новый конфликт

    Курс доллара превысил 100 рублей

    Автоэксперт дал советы по покупке и использованию «незамерзайки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости