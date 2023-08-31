Мужчина тайком снял видео под юбкой посетительницы торгового центра

Japan Today: в Японии мужчина снял видео под юбкой 19-летней девушки

Полиция в японском городе Уэнохара, префектура Яманаси, арестовала мужчину по подозрению в вуайеризме после того, как он попытался вести съемку под юбкой посетительницы магазина. Об этом сообщает Japan Today.

33-летнего диспетчера Хаято Акаги подозревают в том, что при помощи смартфона он тайком снял видео под юбкой 19-летней девушки.

Мужчина совершил преступление в торговом центре. Пострадавшая, которая приехала из Токио, находилась в магазине вместе с семьей. Один из ее родственников заметил злоумышленника и сообщил о нем в полицию.

Акаги признался в содеянном. Полиция изучает его мобильный телефон на предмет наличия видеозаписей с другими женщинами.

Ранее сообщалось, что житель американского населенного пункта Ардмор тайком сделал фото под юбками посетительниц продуктового магазина и попался. Полиция обвиняет американца в незаконной фотосъемке.

