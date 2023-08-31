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09:54, 31 августа 2023Из жизни

Мужчина тайком снял видео под юбкой посетительницы торгового центра

Japan Today: в Японии мужчина снял видео под юбкой 19-летней девушки

Фото: Anastasia Polyakova / Unsplash

Полиция в японском городе Уэнохара, префектура Яманаси, арестовала мужчину по подозрению в вуайеризме после того, как он попытался вести съемку под юбкой посетительницы магазина. Об этом сообщает Japan Today.

33-летнего диспетчера Хаято Акаги подозревают в том, что при помощи смартфона он тайком снял видео под юбкой 19-летней девушки.

Мужчина совершил преступление в торговом центре. Пострадавшая, которая приехала из Токио, находилась в магазине вместе с семьей. Один из ее родственников заметил злоумышленника и сообщил о нем в полицию.

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Акаги признался в содеянном. Полиция изучает его мобильный телефон на предмет наличия видеозаписей с другими женщинами.

Ранее сообщалось, что житель американского населенного пункта Ардмор тайком сделал фото под юбками посетительниц продуктового магазина и попался. Полиция обвиняет американца в незаконной фотосъемке.

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    Алиса Дмитриева
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