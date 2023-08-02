Житель США тайком сделал фото под юбками посетительниц магазина и попался

Patch: мужчина тайком фотографировал женщин под юбками в продуктовом магазине

Житель американского населенного пункта Ардмор, штат Пенсильвания, тайком сделал фото под юбками посетительниц продуктового магазина и попался. Об этом сообщает Patch.

Полиция обвиняет американца в незаконной фотосъемке. По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел днем в магазине Trader Joe’s. Мужчина в возрасте около 20 лет был замечен, когда фотографировал ничего не подозревающих женщин при помощи своего мобильного телефона.

Нарушитель был одет в красную бейсболку, светло-голубые шорты и темную футболку. Полиция установила личность мужчины и предъявила ему обвинения. Имя злоумышленника не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре 50-летний учитель снял более 170 видео под юбками женщин, среди которых были его коллеги и студентки. В результате его действий пострадали по меньшей мере 47 женщин.