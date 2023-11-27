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18:29, 27 ноября 2023Моя страна

В Балтийске засняли марширующих по улицам лебедей

В Балтийске, Калининградская область, сняли марширующих по улицам города лебедей

Жители Балтийска, расположенного в Калининградской области, засняли лебедей, которые маршировали строем по улицам города. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

По словам орнитологов, такое шествие птиц — обычное явление, а сами они, предположительно, направлялись на подкормку. При этом кормить их в настоящее время специалисты не рекомендуют, поскольку это небезопасно для самих лебедей.

«Сейчас птиц начинают кормить, они привыкнут к этому месту, а потом резкие холода — все замерзнет, люди попрячутся по домам, условия ухудшатся, а еда исчезнет. И начнется гибель птиц», — сообщил орнитолог Геннадий Гришанов.

Он добавил, что помогать птицам сейчас не нужно: они сами решат вопрос своего пропитания, а если замерзнут, то улетят на немецкое или польское побережье.

В ноябре в Горном Алтае спасли двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана. Их отправили в зоопарк Барнаула. Теперь их откармливают рачками и знакомят с новым окружением.

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      Карина Черных
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