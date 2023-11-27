В деле о рабском труде россиян появился новый фигурант

В Хакасии задержан младший брат фермера, державшего россиян в рабстве

В Хакасии правоохранители во время расследования уголовного дела об использовании рабского труда местным фермером задержали еще одного фигуранта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Им оказался младший брат обвиняемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 309 («Принуждение к даче ложных показаний») УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела следствием был установлен еще один потерпевший. 21 ноября он приехал в отдел для дачи показаний, однако на улице его ждал младший брат обвиняемого. Мужчина начал угрожать пострадавшему и заставил его сесть в машину, где через подкуп склонил потерпевшего к даче ложных показаний.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении директора крестьянско-фермерского хозяйства, который нашел двоих асоциальных мужчин и одну женщину и заставил их работать на себя бесплатно.