В Керченском проливе произошла массовая авария кораблей из-за мощного шторма

Shot: в Керченском проливе столкнулись три корабля из-за мощного шторма

В акватории Керченского пролива произошла массовая авария кораблей из-за мощного шторма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что столкнулись три корабля — «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5». «Матрос Шевченко» попытался выйти в море из порта «Кавказ», однако управлять судном было практически невозможно. Сильные порывы ветра навалили корабль на «Матрос Позынич».

Оба судна стихия понесла на теплоход «Кавказ-5», который незадолго до этого снялся с якоря и не успел набрать необходимую скорость для того, чтобы увернуться от удара.

Спустя 20 минут кораблям удалось разойтись на безопасное расстояние. Судна получили незначительные повреждения, пострадавших в результате аварии нет.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма и Краснодарский край обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Высота волн достигала девяти метров. Без света остались около 400 тысяч жителей полуострова.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за историю наблюдений. Он сравнил его с бурей времен Крымской войны 1845 года, затопившей более 30 судов.