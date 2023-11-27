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11:51, 27 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о повреждении самого большого флага Украины

КГВА: в Киеве поврежден самый большой флаг Украины из-за непогоды

Кадр: Teleghram-канал «Политика Страны»

В Киеве поврежден самый большой флаг Украины из-за непогоды. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

«Поврежденное полотнище самого большой флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое», — сказано в публикации. Уточняется, что флаг приспустили перед ухудшением погоды, но сильные порывы ветра повредили его.

Украинское издание «Страна.ua» в Telegram опубликовало видео, на котором видно, что флаг разорван пополам.

Ранее в Одесской области для уборки снега начали использовать бронетранспортеры. Как сообщалось, из-за сильного снегопада несколько населенных пунктов региона остались без электричества. Кроме того, перекрыто движение по трассе М-15 Одесса — Рени из-за расчистки дорожного полотна.

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      Кристина Есикова
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