В Кремле заявили о готовности Путин поехать в пострадавшие от непогоды регионы

Песков: Путин всегда готов поехать в пострадавшие от непогоды регионы

Президент России Владимир Путин всегда готов поехать в пострадавшие от непогоды регионы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Слава богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин посетить пострадавшие от шторма районы.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма и Краснодарский край обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Высота волн достигала девяти метров. Без света остались около 400 тысяч жителей полуострова.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за историю наблюдений. Он сравнил его с бурей времен Крымской войны 1845 года, затопившей более 30 судов.