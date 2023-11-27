В Москве спасавшиеся от пожара мужчина и женщина упали с 11-го этажа

В Новой Москве мужчина и женщина упали с 11-го этажа, спасаясь от пожара

В Новой Москве мужчина и женщина упали с 11-го этажа жилого дома, спасаясь от пожара. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, возгорание произошло в одном из домов поселка Знамя Октября. По словам очевидцев, женщина кричала с балкона, что не виновата, и просила о помощи. Как утверждают свидетели, мужчина скинул россиянку, после чего тоже упал вниз. Спасти их не удалось.

Издание также опубликовало кадры с места происшествия. Судя по записи, огонь отрезал находящимся в квартире людям к выходу.

В свою очередь, «МК» пишет, что жильцы сгоревшей квартиры в течение трех дней ругались и разговаривали на повышенных тонах.

Ранее в Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже, испугавшись пожара. Как стало известно, мать ненадолго оставила сына в квартире одного, и он решил разогреть еду. Ребенок самостоятельно включил плиту и случайно подпалил упаковку с кошачьим кормом.

