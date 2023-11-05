Под Москвой шестилетний мальчик испугался пожара и выпрыгнул из окна

Shot: в Щелково 6-летний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

В Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мать ненадолго оставила ребенка в квартире одного в их арендованной квартире. Мальчик решил разогреть еду, самостоятельно включил плиту и случайно подпалил упаковку с кошачьим кормом.

Опасаясь пожара, он открыл окно и выпрыгнул со второго этажа. Прохожие обнаружили ребенка без сознания. Мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением и ушибом головного мозга. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. В квартире приехавшие сотрудники пожара не обнаружили, однако газ все еще был включен.

Ранее сообщалось, что в Омске двое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада. Полицейские начали искать детей в ближайших дворах и беседовать со свидетелями.

До этого в Новосибирской области пропали двое детей, отдыхавших в оздоровительном лагере. Отмечалось, что дети самостоятельно покинули территорию учреждения. К их поискам привлекли сотрудников МВД России.