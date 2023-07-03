Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 3 июля 2023Россия

Двое детей пропали из российского оздоровительного лагеря

В Новосибирской области двое находившихся в оздоровительном лагере детей пропали

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Новосибирской области пропали двое детей, отдыхавших в оздоровительном лагере. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС России Виктор Орлов, его цитирует ТАСС.

По его словам, ночью дети самостоятельно покинули территорию учреждения.

В поиске пропавших задействованы сотрудники МВД России.

Ранее в Красноярском крае четыре школьницы ушли на прогулку из центра социальной помощи и не вернулись. В региональном управлении полиции сообщили о создании поисковых групп для поиска пропавших. Также к мероприятиям привлекли волонтеров.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне стали рекордно много работать. Почему выросла длительность рабочей недели?

    Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

    В Турции усомнились в членстве Швеции в НАТО

    Двое детей пропали из российского оздоровительного лагеря

    Сотрудник рассказал о неудачной попытке ВСУ украсть музейное оружие в Мариуполе

    Медведев назвал две причины вероятного ядерного апокалипсиса

    Медведев предрек противостояние с Западом на десятилетия

    Официантка раскрыла способ заставить грубых клиентов общаться вежливо

    Медведев высказался о контрнаступлении ВСУ

    Ким Кардашьян пришла на свадьбу подруги в обнажающем тело наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости