Двое детей пропали из российского оздоровительного лагеря

В Новосибирской области двое находившихся в оздоровительном лагере детей пропали

В Новосибирской области пропали двое детей, отдыхавших в оздоровительном лагере. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС России Виктор Орлов, его цитирует ТАСС.

По его словам, ночью дети самостоятельно покинули территорию учреждения.

В поиске пропавших задействованы сотрудники МВД России.

Ранее в Красноярском крае четыре школьницы ушли на прогулку из центра социальной помощи и не вернулись. В региональном управлении полиции сообщили о создании поисковых групп для поиска пропавших. Также к мероприятиям привлекли волонтеров.