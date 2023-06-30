Четыре российские школьницы ушли на прогулку из центра помощи семьям и пропали

В Красноярском крае четыре школьницы ушли на прогулку из центра помощи семьям и пропали

В Красноярском крае четыре школьницы ушли на прогулку из центра социальной помощи семьям и детям и пропали. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

В ведомстве уточнили, что все произошло в селе Холмогорское в Шарыповском районе. Россиянки в возрасте 15-17 лет исчезли после вечерней прогулки.

«В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировки разосланы всем наружным нарядам города», — отметили в красноярском главке МВД.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летняя девочка пропала после конфликта с матерью.

Еще раньше в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую школьницу, которая находилась на расстоянии почти две тысячи километров от ее дома в Тольятти. Девочку сначала разместили в социальном приюте для детей, а позже передали родителям.