В российском городе 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью

E1.ru: в Екатеринбурге 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью

В Екатеринбурге 15-летняя школьница пропала после конфликта с матерью. Последний раз подростка видели в Пионерском районе. Об этом сообщается на региональном портале E1.ru.

Родители девочки обратились к полицейским после того, как не нашли ее во дворе. Волонтеры и оперативники в российском городе начали собирать данные о несовершеннолетней.

Рост пропавшей школьницы составляет 160 сантиметров. У нее среднее телосложение, карие глаза, темные волосы до плеч. «На момент исчезновения была одета в темную куртку и кофту и светлые джинсы, кроссовки белого цвета», — говорится в ориентировке волонтеров.

В апреле сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую школьницу, которая находилась на расстоянии почти две тысячи километров от ее дома в Тольятти. Девочку сначала разместили в социальном приюте для детей, а позже передали родителям.