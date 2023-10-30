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11:22, 30 октября 2023Россия

Двое мальчиков сбежали из российского детсада

Mash Siberia: двое шестилетних мальчиков сбежали из детсада в Омске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Двое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада в Омске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По сведениям издания, они исчезли около полудня с территории детского сада №14 на 27-й Северной. Полицейские в российском городе начали искать мальчиков в ближайших дворах и беседовать со свидетелями.

У одного из пропавших детей были куртка с эмблемой в виде самолета и синяя шапка. Другой мальчик был одет в коричневую куртку и шапку такого же цвета.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пропали двое детей, отдыхавших в оздоровительном лагере.

Отмечалось, что дети самостоятельно покинули территорию учреждения. К их поискам привлекли сотрудников МВД России.

До этого в Красноярском крае четыре школьницы ушли на прогулку из центра социальной помощи и не вернулись.

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      Анна Щербакова
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