Двое мальчиков сбежали из российского детсада
Двое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада в Омске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.
По сведениям издания, они исчезли около полудня с территории детского сада №14 на 27-й Северной. Полицейские в российском городе начали искать мальчиков в ближайших дворах и беседовать со свидетелями.
У одного из пропавших детей были куртка с эмблемой в виде самолета и синяя шапка. Другой мальчик был одет в коричневую куртку и шапку такого же цвета.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пропали двое детей, отдыхавших в оздоровительном лагере.
Отмечалось, что дети самостоятельно покинули территорию учреждения. К их поискам привлекли сотрудников МВД России.
До этого в Красноярском крае четыре школьницы ушли на прогулку из центра социальной помощи и не вернулись.