В Польше футбольные фанаты избили и ограбили украинцев

Украинский омбудсмен Лубинец: в Польше 17 футбольных фанатов избили украинцев

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 17 футбольных фанатов избили и ограбили двух украинцев в Польше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В польском городе Каменец-Зомбковицки в августе 17 вооруженных футбольных фанатов пришли в дом, где проживали двое украинских граждан. Они начали угрожать, а также избивать мужчин из-за их национальности, а после избиения ограбили украинцев», — говорится в публикации.

Лубинец обратился в МИД Украины, чтобы обеспечить надлежащее реагирование на этот инцидент, направленный против граждан республики.

Ранее украинская беженка Елена пожаловалась, что в польских школах дети издеваются над ее сыном, который стал бояться ходить на учебу. По ее словам, дети желали сыну, чтобы его отец не вернулся с фронта.