Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 27 ноября 2023Бывший СССР

В Польше футбольные фанаты избили и ограбили украинцев

Украинский омбудсмен Лубинец: в Польше 17 футбольных фанатов избили украинцев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что 17 футбольных фанатов избили и ограбили двух украинцев в Польше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В польском городе Каменец-Зомбковицки в августе 17 вооруженных футбольных фанатов пришли в дом, где проживали двое украинских граждан. Они начали угрожать, а также избивать мужчин из-за их национальности, а после избиения ограбили украинцев», — говорится в публикации.

Лубинец обратился в МИД Украины, чтобы обеспечить надлежащее реагирование на этот инцидент, направленный против граждан республики.

Ранее украинская беженка Елена пожаловалась, что в польских школах дети издеваются над ее сыном, который стал бояться ходить на учебу. По ее словам, дети желали сыну, чтобы его отец не вернулся с фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Раскрыты способы обмана клиентов Ozon

      Стало известно о затягивании Китаем переговоров по «Силе Сибири-2»

      В Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной

      Вероятность превращения Starlink в военную цель оценили

      Раскрыто влияние шторма на туриндустрию Сочи и Крыма

      Мать обвинила незамужнюю 30-летнюю дочь в своей депрессии

      Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

      Назван регион-лидер по способности жителей накопить миллион рублей

      На блогера Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости