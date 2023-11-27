В России член «Боевого братства» научил четвероклассников обращаться с оружием

В Великом Новгороде активист научил четвероклассников обращаться с оружием

В Великом Новгороде руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Алексей Иванов провел четвероклассникам урок обращения с пистолетом Макарова. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

В гимназии, в которой прошло занятие, пояснили, что урок организовали по инициативе родителей учеников. Там также отреагировали на высказанную пользователями интернета критику, заявив, что недовольным содержанием урока россиянам «заняться нечем».

Представитель образовательной организации отметил, что Иванов приходит к ним не в первый раз и проводит профилактические беседы. При этом стрельбе детей на уроках не обучают, отметили в гимназии.

Ранее в Тюменской области участники спецоперации выступили на уроке перед третьеклассниками с матерными шевронами. Тогда директор школы пояснила, что мероприятие прошло без согласования с ней, и уточнила, что военнослужащие — выпускники школы, призванные в войска по мобилизации.