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11:24, 27 ноября 2023Экономика

В России резко выросли цены на подержанные машины

aif.ru: средняя стоимость подержанных машин в России выросла на 26 % за год

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К ноябрю 2023 года средняя стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 26 процентов в годовом выражении и достигла 1,583 миллиона рублей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Эксперты подсчитали, что за месяц «бэушные» легковые автомобили в стране подорожали в среднем на четыре процента, или на 65 тысяч рублей. В годовом выражении прирост стоимости поддержанных машин составил 325 тысяч рублей.

Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев заявил, что, несмотря на рост цен, спрос на подержанные и новые автомобили в стране продолжит оставаться на стабильном уровне. В среднесрочной перспективе, как уточнил эксперт, россиянам не стоит ждать снижения цен на машины — как на новые, так и на транспортные средства с пробегом. Сохраняющиеся инфляционные риски будут способствовать наращиванию спроса на авто.

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«В ближайший год их стоимость вряд ли будет скачкообразной, но тенденция к росту цен (на подержанные и новые автомобили — прим. "Ленты.ру") не исчерпана. (...) Люди боятся, что дальше будет еще дороже, и это подстегивает потребление почти по всем категориям товаров и услуг», — заключил Самиев.

Ранее автомобильный эксперт Владимир Беспалов также призывал россиян не ждать снижения цен на автомобили в 2024 году. По его словам, на конечную стоимость машин продолжат оказывать влияние ряд факторов, включая рост утилизационного сбора и резкое повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в конце октября — с 13 до 15 процентов годовых.

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      Анатолий Акулов
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