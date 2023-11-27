В России резко выросли цены на подержанные машины

aif.ru: средняя стоимость подержанных машин в России выросла на 26 % за год

К ноябрю 2023 года средняя стоимость подержанных автомобилей в России выросла на 26 процентов в годовом выражении и достигла 1,583 миллиона рублей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Эксперты подсчитали, что за месяц «бэушные» легковые автомобили в стране подорожали в среднем на четыре процента, или на 65 тысяч рублей. В годовом выражении прирост стоимости поддержанных машин составил 325 тысяч рублей.

Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев заявил, что, несмотря на рост цен, спрос на подержанные и новые автомобили в стране продолжит оставаться на стабильном уровне. В среднесрочной перспективе, как уточнил эксперт, россиянам не стоит ждать снижения цен на машины — как на новые, так и на транспортные средства с пробегом. Сохраняющиеся инфляционные риски будут способствовать наращиванию спроса на авто.

«В ближайший год их стоимость вряд ли будет скачкообразной, но тенденция к росту цен (на подержанные и новые автомобили — прим. "Ленты.ру") не исчерпана. (...) Люди боятся, что дальше будет еще дороже, и это подстегивает потребление почти по всем категориям товаров и услуг», — заключил Самиев.

Ранее автомобильный эксперт Владимир Беспалов также призывал россиян не ждать снижения цен на автомобили в 2024 году. По его словам, на конечную стоимость машин продолжат оказывать влияние ряд факторов, включая рост утилизационного сбора и резкое повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в конце октября — с 13 до 15 процентов годовых.