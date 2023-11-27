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01:31, 28 ноября 2023Экономика

В России задумались о запрете на экспорт зерновых

«Известия»: правительство задумалось о запрете на экспорт зерновых

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В российском правительстве рассматривается вопрос о запрете на экспорт зерновых. Под ними подразумеваются пшеница, ячмень, кукуруза, рожь. Об этом пишут «Известия».

Пока Минсельхозу поручено вести мониторинг остатков зерновых в стране. Если они опустятся до критического уровня в 10 миллионов тонн, то может быть введен временный запрет на экспорт.

10 миллионов тонн должно хватить на полтора месяца при годовом потреблении в 80-85 миллионов тонн.

По мнению опрошенных газетой экспертов, запрет на экспорт — экстренная мера, которая может быть принята в исключительном случае. Новый урожай и остатки прежнего гарантируют, что дефицита зерновых в стране быть не должно.

В этом году урожай зерна составил 147 миллионов тонн, уточняет издание. На экспорт может отправлено около 65 миллионов тонн.

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      Марина Совина
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