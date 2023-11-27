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16:47, 27 ноября 2023Ценности

В сети появились снимки 43-летней Жизель Бюндхен без ретуши

Фото: Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты опубликовали в сети фото 43-летней манекенщицы, на которых она запечатлена в белой майке, облегающих синих джинсах и коричневых сандалиях с открытой пяткой. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены и уложены в легкие локоны. Кроме того, можно заметить, что сами фото не обработаны инструментами ретуши.

Читатели издания оценили естественный внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она так красива», «Я думаю, она прекрасна!», «Она не красавица, но камера любит ее», «Она ничего не выставляла напоказ. Она была небрежно одета и просто решила пройтись по улице», «Она модель, так что, надеюсь, в ней есть немного естественной красоты», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Жизель Бюндхен призналась в появлении суицидальных мыслей на пике карьеры. Манекенщица рассказала, что у нее развилась тревога из-за напряженного графика. По словам знаменитости, она долгое время скрывала от окружающих свое состояние, поскольку боялась осуждения с их стороны.

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      Мария Винар
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