В российском городе женщина помыла ванну и оказалась в больнице

Петербурженка отравилась парами хлора при мытье ванны

Жительница Санкт-Петербурга оказалась в больнице после мытья ванны. Об этом пишет «Фонтанка».

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе женщине поставили диагноз «отравление парами хлора». 51-летняя россиянка пользовалась средством для чистки сантехники «Белизна». Сейчас петербурженка лежит в отделении токсикологии, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в другом российском городе, Уфе, пятеро детей отравились хлором в бассейне загородного коттеджа. Троих пришлось госпитализировать.