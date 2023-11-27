Среда обитания
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14:32, 27 ноября 2023Среда обитания

В российском городе женщина помыла ванну и оказалась в больнице

Петербурженка отравилась парами хлора при мытье ванны

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга оказалась в больнице после мытья ванны. Об этом пишет «Фонтанка».

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе женщине поставили диагноз «отравление парами хлора». 51-летняя россиянка пользовалась средством для чистки сантехники «Белизна». Сейчас петербурженка лежит в отделении токсикологии, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в другом российском городе, Уфе, пятеро детей отравились хлором в бассейне загородного коттеджа. Троих пришлось госпитализировать.

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      Виктория Клабукова
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