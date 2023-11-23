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12:23, 23 ноября 2023Россия

В России трое детей попали в больницу после купания в бассейне

В Башкирии пятеро детей отравились хлором в бассейне

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Башкирии пятеро детей отравились хлором в бассейне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Дети отдыхали вместе с родителями в загородном коттедже под Уфой. Во время нахождения в бассейне они почувствовали недомогание. Отдых пришлось прервать, однако по возвращении домой состояние россиян не улучшилось.

Осмотревшие детей медики госпитализировали троих из них, остальных несовершеннолетних отправили домой.

В сентябре похожий случай произошел в Тюменской области, где двоих детей положили в больницу после купания в бассейне. В региональной прокуратуре объяснили, что из-за ненадлежащего обслуживания в бассейне произошла утечка химикатов.

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      Алан Босиков
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