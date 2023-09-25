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16:24, 25 сентября 2023Россия

В России дети попали в больницу после купания в бассейне

В Тюменской области дети попали в больницу после утечки реагентов на базе отдыха

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тюменской области дети попали в больницу после купания в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«Произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что утечка произошла из-за ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования. Троих несовершеннолетних россиян доставили в медицинское учреждение, двоих из них — госпитализировали.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Краснослободске студенты местного медицинского колледжа массово отравились неизвестным газом. В МЧС по Республике Мордовия уточнили, что, по предварительным данным, пострадали не менее 17 человек, в том числе 9 детей.

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