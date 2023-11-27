Венгрия пообещала сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

Сийярто пообещал сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома

Венгрия пообещала сорвать планы ЕС по санкциям против российского атома, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что предложение об ограничениях против российской атомной энергетики прозвучали на встречи глав МИД стран ЕС, когда шло обсуждение 12-го пакета санкций против Москвы.

По словам Сийярто, Венгрия никогда не согласится с такими мерами, так как это напрямую угрожает энергетической безопасности страны.

Он напомнил, что российский уран, например, закупает США, так почему от него должны отказываться европейцы, задался вопросом глава венгерского МИД.

Ранее в ноябре Словакия отказалась от поддержки санкций против российского ядерного топлива. Там заявили, что альтернативу российскому сырью сейчас не найти.