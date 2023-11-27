Власти прокомментировали снос памятника погибшим в Великой Отечественной войне

Русских раскритиковал решение о сносе памятника в селе Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прокомментировал решение о сносе памятника погибшим во время Великой Отечественной войны в одном из местных сел. Об этом он высказался на заседании штаба по комплексному развитию региона, передает ТАСС.

Представитель власти заявил, что произошедшее в Мелекесском районе в селе Рязаново — это «событие из ряда вон». «Кто-то додумался снести памятник, пусть и в аварийном состоянии. (...) Я считаю, недопустимо это было делать», — выступил он с критикой.

В свою очередь, глава администрации указанного района Сергей Сандрюков пояснил, что в 2010 году монумент, о котором идет речь, был признан аварийным и не подлежащим ремонту. По его словам, тогда же было принято решение о строительстве нового обелиска в центре села. Фрагменты же старого памятника разместят на местном кладбище.

Ранее в сети появилась информация о том, что в Рязаново был снесен мемориал погибшим в Великую Отечественную войну, установленный в 1965 году, к 20-летию Победы. Известно, что его автором является художник, ветеран Михаил Козырев.

В ноябре сообщалось, что в Омске облили краской памятник адмиралу Александру Колчаку. Скульптура появилась в городе в 2012 году. Установить ее решили владельцы местного ресторана.