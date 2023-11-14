В российском городе облили краской памятник Колчаку

В Омске памятник адмиралу Колчаку облили краской, проводится проверка

В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку, сообщает местный портал «Город 55».

На фото видно, что статуя облита оранжевой краской, рядом виднеется надпись, похожая на слово «палач». Как сообщает «Подъем» в Telegram-канале, в региональном управлении МВД уже начали проверку по факту случившегося.

Скульптура, посвященная адмиралу Александру Колчаку, появилась в Омске в 2012 году. Установить памятник решили владельцы одноименного ресторана, рядом с которым его и поставили.

Колчак был участником Русско-японской войны. В Первую мировую войну он участвовал в сражениях на Балтийском море, после чего стал командующим Черноморским флотом. После октября 1917 года Колчак не принял власть большевиков и стал одним из руководителей белого движения. Омск стал главной ставкой Колчака в 1918 году, когда адмирал был провозглашен Верховным правителем России. Получив власть на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока, Колчак провел успешное наступление на большевиков, однако в середине 1919 года начал терпеть поражения на фронте. К концу года войска Колчака были разгромлены Красной армией.