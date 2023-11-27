ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с судна в Аденском заливе

ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с захваченного в Аденском заливе судна

Военно-морские силы (ВМС) США отреагировали на сигнал бедствия с захваченного в Аденском заливе судна Central Park, оно в безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Какуточнили источники, судно подверглось нападению у берегов Йемена. Эсминец USS Mason убедился в том, что танкер-химовоз не захвачен и в безопасности.

Ранее стало известно, что японское правительство по дипломатическим каналам работает над скорейшим освобождением судна, захваченного ранее в Красном море движением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Японская сторона поддерживала контакты по данной ситуации с Ираном, Оманом и Саудовской Аравией и другими государствами.