В Японии сообщили о работе над освобождением захваченного хуситами судна

Правительство Японии работает над скорейшим освобождением судна Galaxy Leader

Японское правительство по дипломатическим каналам работает над скорейшим освобождением судна, захваченного ранее в Красном море движением йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Об этом заявил генсекретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

«Минтранс и министерство иностранных дел в сотрудничестве с вовлеченными странами работают над скорейшим освобождением судна и членов его экипажа», — отметил политик.

По его словам, японская сторона поддерживает контакты по данной ситуации с Ираном, Оманом и Саудовской Аравией. Кроме того, уточняется, что на судне, оператором которого является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), не было граждан Японии.

Ранее сообщалось, что захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader хуситы дали обещание обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости. Как уточнялось, целью хуситов не являются корабли израильского врага.

19 ноября стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. На борту корабля находились 22 человека, никто из них не является гражданином Израиля. Армия обороны Израиля сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.