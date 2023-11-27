В России резко вырос спрос на один тип сотрудников

HeadHunter: в компаниях в РФ втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников

Российские компании стали чаще указывать в вакансиях в качестве необходимой характеристики для сотрудника многозадачность. Спрос на такой тип работника в 2023 году вырос почти в три раза (на 181 процент) по сравнению с 2021-м, пишет РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter.

Больше всего в «многостаночниках» нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того, работодатели сейчас чаще ищут коммуникабельных, ответственных, стрессоустойчивых сотрудников, которые умеют работать в команде и вести деловую переписку. Спрос на таких сотрудников резко повысился на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее подчеркнула, что усугубляющийся кадровый голод является главным тормозом развития российской экономики. По ее словам, решить эту проблему с помощью более доступного кредита нельзя, так как заемные средства только спровоцируют виток инфляции. В связи с этим она предложила не ждать снижения ключевой ставки в обозримом будущем.